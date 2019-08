Naumi Amorim entrega aos moradores do Capuan novas instalações do posto de saúde

O prefeito Naumi Amorim entregou nessa quinta-feira (22) as novas instalações da Unidade Básica de Saúde (UBS) Luiz Costa Oliveira, localizada no Capuan. Com mais de nove mil usuários cadastrados, o posto recebeu serviços de pintura, troca de fiação elétrica, iluminação, portas e grades, além de novos aparelhos e insumos para oferta de melhor atendimento aos usuários.

“São reformas estruturais que garantem mais conforto para a população e pros servidores. Com o ambiente de trabalho confortável, os profissionais vão atender melhor”, disse Naumi.

A obra faz parte do cronograma de reestruturação executado pela Prefeitura em todas as unidades de saúde.

Ao todo, 29 servidores atuam na unidade, cujo funcionamento acontece de 8 horas às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

“Atender bem, servir bem. Esse é o objetivo da nossa gestão. Estamos garantindo um melhor acolhimento ao paciente. Queremos garantir um ambiente com maior conforto”, disse o secretário municipal de saúde, Moacir Soares.

A reforma foi aprovada por Eliete Silva, de 59 anos. Ela é moradora do Capuan.

“Sempre que chego aqui sou atendida. Achei mais bonita a pintura nova. Vou aproveitar para agendar logo uma consulta para meu sobrinho com o dentista”, disse, referindo-se à nova cadeira e equipamentos dentários da UBS.

O posto, localizado à rua Chagas Miguel, nº 927, oferece à comunidade do Capuan serviços como: consultas médicas, de enfermagem, pré-natal, prevenção ginecológica, puericultura, visitas domiciliares, testes rápidos (HIV, sífilis e hepatite), aplicação de curativos, retirada de ponto, vacinas, aferição de pressão, teste de glicemia e marcação de exames.