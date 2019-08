Naumi Amorim lança no Metrópole rede de brinquedotecas dos Cras

O prefeito de Caucaia Naumi Amorim lançou nesta sexta-feira (2/8) no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Metrópole a rede de brinquedotecas instaladas em 15 equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS).

São, ao todo, 15 brinquedotecas: duas no Centro de Referência Especializada da Assistência Social (Creas), uma no Polo de Convivência Social Francisco Gois Façanha (Polo Camurupim), uma no Centro de Acolhimento e mais 11 atendendo todos os 11 Cras.

Conforme Naumi Amorim, os equipamentos darão assistência especializada não apenas para as crianças, mas também beneficiarão os pais. “É muito importante para educação das nossas crianças e ajuda toda a família, concebendo um futuro com convívio social e, desta forma, gerando mais oportunidades”, ressaltou.

A proposta do espaço é utilizar jogos e brinquedos para estimular o desenvolvimento de qualidades e valores das crianças acompanhadas pelos equipamentos da SDS. Nos espaços, são desenvolvidas atividades lúdicas com 342 crianças de até seis anos de idade e gestantes.

Conforme a titular da SDS, Danielle Alexandre, além de descobrir a comunicação das crianças desde o primeiro mês de vida, o equipamento tem importância por promover a interação da criança com o meio. “As crianças que participam da convivência de fortalecimento de vínculos garantem o direito a brincar. E este espaço trás o acesso que elas não têm no seu dia-a-dia.”

Em média, cada núcleo tem 100 brinquedos disponibilizados para as crianças. A sala possui brinquedos, livros, fantoches, jogos e tenda literária. Com isso, a SDS pretende fortalecer vínculos e o favorecer o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças.

Rosângela Barros, moradora do Metrópole, acredita que as crianças vão gostar ainda mais de frequentar os Cras. “Aqui tem bastante opção de brinquedos. As crianças saem se comunicando melhor. Os meus filhos não gostavam de vir aqui. Depois da brinquedoteca, eles querem ficar”, destaca.