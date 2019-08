Naumi Amorim prestigia entrega de título de cidadão a Igor Queiroz

O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, prestigiou a entrega do título de cidadão caucaiense para o empresário Igor Queiroz, realizada nessa terça-feira (13), na sede da Câmara Municipal. O empresário é presidente do Instituto Myre Eliane que, em parceria com a Prefeitura de Caucaia, construiu o Centro Educacional Olga e Parsifal Barroso e que hoje atende a mais de 600 crianças de 2 a 5 anos, do município.

Para o prefeito Naumi, este foi um dos maiores presentes para Caucaia e a maior justificativa para entrega do título de cidadão caucaiense.

“Todos os que moram em nossa cidade, agradecem a você. Você vai ser lembrado por muitos anos neste município”, ressaltou. Atualmente, 328 escolas de 11 municípios cearenses se utilizam do método de ensino do Instituto Myra Eliane, totalizando mais de 37 mil crianças. Caucaia faz parte desta história. “Foi aqui em Caucaia que nosso método de ensino foi acolhido como um eixo de transformação da educação. Optamos por um bairro onde a necessidade de intervenção fosse urgente. No Araturi, encontramos este espaço. Ajudamos toda uma comunidade a se fortalecer através do que é passado às crianças”, disse Queiroz.

E emendou:

“Sinto-me filho desta terra, pois aqui encontrei pessoas corajosas e dispostas a construir um futuro melhor para esta cidade, junto comigo. Não há como não falar do complexo educacional que construímos aqui, sem agradecer ao prefeito Naumi Amorim pela confiança em nosso trabalho”, finalizou Queiroz.

Igor Queiroz Barroso é neto do empresário Edson Queiroz, fundador de um dos maiores conglomerados empresariais do país. O empresário é diretor institucional do grupo Edson Queiroz e está à frente de 23 empresas de diversos segmentos.