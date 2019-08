Nelinho, ao conversar com Tasso e Luiz Pontes, é estimulado a concorrer à Prefeitura de Juazeiro

O deputado estadual Nelinho Freitas teve, nesta semana, após a repercussão da notícia dada pelo cearaagora como pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte, uma agenda política diferente dos seus primeiros sete meses de mandato na Assembleia Legislativa. Os últimos dias foram de agitação.

Nelinho esteve, na terça-feira, em Brasília, com o senador Tasso Jereissati e, nesta sexta-feira, ao lado do pai, ex-prefeito de Russas e líder político na Região do Vale do Jaguaribe, Raimundinho Freitas, se reuniu com o Presidente da Executiva Regional do PSDB, Luiz Pontes, de quem ouviu palavras de estímulo à pré-candidatura em Juazeiro do Norte.

‘’O Nelinho é um dos novos talentos da política do Ceará e chega em um bom momento para apresentar um projeto revolucionário para a cidade de Juazeiro do Norte. A terra do Padre Cícero, que tem grande expressão no cenário político, cultural, religioso e educacional do Ceará, ganha essa contribuição do PSDB no debate que começa a ser aberto com vistas às eleições de 2020’’, disse Luiz Pontes, ao definir Nelinho como um jovem com futuro na política estadual.

Ao conversar com a reportagem deste site, Nelinho Freitas expôs surpresa com a repercussão da notícia dada, em primeira mão, pelo cearaagora, e mostrou-se grato ao incentivo recebido da cúpula estadual do PSDB. ‘’Fico feliz com a acolhida dentro do PSDB. Estou à disposição do partido’’, expõe Nelinho, que, ao lado do pai, Raimundinho, conversou por quase uma hora com o ex-senador Luiz Pontes.

Com perfil jovem, empreendedor, com boa atuação na Assembleia Legislativa e homem de diálogo, Nelinho Freitas pode representar o fato novo na corrida pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, que é marcada, hoje, pela atuação dos velhos caciques que se revezam no poder e não querem abrir mão do controle administrativo e político da maior cidade do Interior do Ceará. Assustado com o surgimento do nome de Nelinho, o atual prefeito Arnon Bezerra (PTB) atrai antigos adversários, como o ex-prefeito e ex-deputado federal Manoel Salviano, para tentar barrar a renovação política na Região Metropolitana do Cariri.