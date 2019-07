Sem Neymar, Brasil vence Peru por 3 x 1 e fica com título da Copa América 2019

A seleção relembrou os bons tempos e, com bom futebol e coletividade, bateu o Peru pela final da Copa América 2019. Neymar, o craque canarinho, assistia o jogo da arquibancada enquanto Gabriel Jesus e o cearense Éverton davam o tom da partida.

O Peru começou melhor e, com uma clássica marcação pressão, sufocou a seleção brasileira nos 15 minutos iniciais.

No entanto, como o ‘messias’ da seleção canarinho, Gabriel Jesus, que vinha sendo muito criticado por suas atuações sem gols – inclusive na Copa do Mundo 2018 – ressuscitou dentro da competição e, após uma semifinal marcante contra a Argentina, abriu as portas defesa peruana e fez um cruzamento sob medida para Everton Cebolinha abrir o placar logo aos 15 minutos de jogo.

Quando parecia que o jogo se encaminhava para terminar o primeiro tempo de 1×0, em um lance interpretativo e com a ajuda do VAR, o árbitro chileno Roberto Tobar Vargas marcou um toque de mão de Thiago Silva dentro da área e penalty para o Peru.

1×1 aos 44 minutos do primeiro tempo, com gol merecido de Paolo Guerrero, pela atuação durante a competição e ser o principal nome responsável por levar o Peru à grande final.

Novamente, quando parecia que o primeiro tempo acabaria como estava, Gabriel Jesus faz o 2×1 aos 48 minutos. Fim da primeira etapa.

No segundo tempo, o Peru tentou de todos os modos. O corajoso treinador da seleção peruana, Ricardo Gareca, chegou à colocar 3 atacantes em campo, enquanto o Brasil perdeu Jesus em uma contestada expulsão aos 25 minutos.

O jogo ganhou ares dramáticos. Com um a menos, Tite, o treinador da seleção brasileira, se viu obrigado a mexer: atacante por atacante, trocou Firmino por Richarlison, aos 29 minutos e colocou o zagueiro Militão no lugar de Coutinho aos 32 minutos do segundo tempo.

Em meio à pressão chilena, Everton Cebolinha, o autor do primeiro gol, sofreu pênalti aos 41 minutos do segundo tempo, que foi cobrado por Richarlison e convertido em gol. 3×1 e Brasil campeão da Copa América.

Ton Silva