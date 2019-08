No Alerta Geral: médico Henrique César define como “estarrecedor” número de partos no Eusébio

O médico e professor universitário Henrique César definiu, nesta quinta-feira (22), em seu comentário no Jornal Alerta Geral (Expresso 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + redes sociais), como estarrecedor o número de partos na cidade do Eusébio.

Segundo Henrique, em apenas seis meses de 2019, com números divulgados pela própria Prefeitura, o município do Eusébio realizou 1.900 partos no Hospital Amadeu Sá.

O número é estarrecedor, segundo Henrique César, por diversos aspectos: em todo a cidade de Teresina, Capital do Piauí, com 750.000 habitantes, o número de partos, no mesmo período, foi de 3.986. Se comparado o contingente populacional, Eusébio tem apenas 51.000 habitantes.

Conhecedor da realidade da saúde pública, Henrique faz uma série de questionamentos sobre a quantidade de partos, número de cesárias realizadas e origem (municípios) das parturientes.

