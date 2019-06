No Ceará, 769 pessoas esperam por transplante de rim

Segundo dados da Central de Transplantes do Ceará, cerca de 974 pessoas estão na fila de esperar para receber o transplante de um órgão vital. Desse total, 79% por cento são pacientes que aguardam um novo rim, totalizando 769 pessoas.

Em segundo lugar, o transplante de fígado é o procedimento que contém maior número de pessoas na fila de espera no Ceará, são 150 aguardando. Logo atrás vem o coração com 19 pacientes e por fim, pâncreas/rim e medula óssea ocupam a terceira posição com 12 pacintes esperando um novo órgão.

Neste ano, de janeiro a maio, foram efetuados 605 transplantes de órgãos no Ceará, dentre os quais 116 foram de rins e um de pâncreas. Conforme destaca a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), o estado Ceará foi o terceiro do País em relação a esse cirurgias específicasde transplanete, no período de janeiro a março de 2019. Analisando somente os transplantes de rins, o Ceará ocupa a sétima posição.