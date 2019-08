Reunião em Brasília: Aprece mobiliza prefeitos em defesa da reforma previdenciária

A reforma tributária começa a ser debatida e desperta atenção dos prefeitos de todo o Brasil. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, se reuniu com parlamentares que compõem a comissão responsável pela análise de projetos nessa área e apresentou as primeiras demandas dos Municípios.

Os prefeitos desembarcam, na próxima semana, em Brasília, para reuniões sobre as mudanças no sistema tributário do País. O presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece), Nilson Diniz, considera que, nesse cenário, a expectativa é positiva sobre a reforma tributária e um novo pacto federativo que fortaleçam os municípios.

Diniz falou, nesta quinta-feira (15), ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior + Redes Sociais).

Segundo o presidente da Aprece, os municípios já tem demandas definidas para a reforma Tributária:

O presidente destaca ainda a agenda a ser cumprida pelos prefeitos em Brasília:

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, define como importante o pacto federativo e as mudanças com a reforma tributária. Sarto disse que muitos falam em municipalismo sem saber a dimensão do termo, mas é importante destacar que é no município, segundo ele, que tudo na vida da população acontece:

No pacto que hoje nós temos, a União concentra muito recurso […] Isso concentra poder na mão da União e hipertrofia os municípios […] A vida acontece no município e é importante que a gente fortaleça o município, afirma José Sarto.

O Pacto Federativo, estabelecido na Constituição de 1988, é o conjunto de regras constitucionais que determina as obrigações financeiras, as leis, a arrecadação de recurso e os campos de atuação dos entes federados (os estados).