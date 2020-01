Noroeste do Ceará deve concentrar maiores chuvas até esta sexta-feira

O noroeste do Ceará deve receber chuvas mais expressivas em relação às demais áreas do Estado entre quinta (30) e esta sexta-feira (31), conforme atualização da previsão do tempo realizada na manhã de hoje.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) no leste do Nordeste podem colaborar para precipitações no Estado como um todo, porém, com maior intensidade na Ibiapaba, Litoral Norte e do Pecém. Há chances, mas com menor abrangência, nas demais macrorregiões.

Já para amanhã, a previsão de tempo é semelhante. Ressalta-se ainda que, ao longo destes dois dias, o Ceará deverá apresentar céu variando entre parcialmente nublado e claro. Além disto, naquelas áreas com chuvas intensas, rajadas de vento não estão descartadas.

Especificamente para Fortaleza, a Funceme indica que, até esta sexta, as precipitações deverão se concentrar entre os períodos da madrugada e manhã..

Balanço

No intervalo entre as 7h de ontem e as 7h de hoje, foram registradas chuvas em, pelo menos, 55 municípios. Dados parciais apontam que os maiores acumulados foram em Tamboril (58 mm), Crateús (48 mm), Aracoiaba (39,2 mm) e Icó (39 mm). Para acompanhar a atualização, basta acessar funceme.br/calendario.