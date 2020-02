Noroeste e sul do Ceará devem concentrar maiores chuvas no fim de semana

O fim de semana no Ceará chega com tendência de redução nos acumulados e também das áreas com chances de chuva, conforme previsão do tempo realizada na manhã dessa sexta-feira (7) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Neste momento, a Zona da Convergência Intertropical (ZCIT) encontra-se próximo ao Estado, porém, ela não está apresentando fraca convectividade, que é a subida do ar quente até a base das nuvens e alteração da umidade relativa do ar, situação necessária para “queda” da chuva.

Para hoje, sábado, a tendência é de predomínio de nebulosidade variável em todo o Estado, mas com eventos de precipitações no Litoral Norte, Ibiapaba e também na porção mais ao sul do Estado, principalmente entre os períodos das tarde e da noite. Nas demais áreas ainda há possibilidade, porém, mais reduzidas e de forma isolada. Para o sábado, o cenário deverá ser semelhante.

Para o domingo (9), os resultados de modelos numéricos de previsão indicam leve melhoria quando comparado ao sábado, principalmente para a Região Metropolitana de Fortaleza e própria Capital na madrugada e início da manhã, mas os acumulados não deverão ser significativo.

De forma geral, a Funceme aponta que o sul e o noroeste do Estado deverão concentrar as maiores precipitações nestes três dias. Porém, novas análises serão realizadas na tarde desta sexta e também nas manhãs do fim de semana. Caso seja necessário, mudanças serão indicadas no site do órgão.