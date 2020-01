Nova adutora beneficiará mais de 18 mil habitantes em Madalena e região

O governo do Ceará inaugurou nessa terça-feira (14), a adutora que abastecerá não apenas a sede do município de Madalena, na região central do estado, mas também três distritos próximos: São José da Macaoca, União, Lagoa do Mato, maior distrito de Itatira, e até a cidade vizinha, Boa Viagem. Com 55,6 Km de extensão, o equipamento beneficiará diretamente cerca de 18 mil cearenses.

“Estamos entregando uma obra de muita importância, e que garante a água de qualidade para região. Com um sistema todo computadorizado, a água é bombeada, tratada e distribuída para a população. E essa adutora é uma forma da gente prestar contas e agradecer a cidade de Madalena”, explica o governador, Camilo Santana.

A estrutura capta água do açude Umari, com cerca de 13 milhões de metros cúbicos de água, e o sistema adutor inclui também uma estação de tratamento e estações elevatórias, além da adutora. Os recursos e a obra foram executadas por meio da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (Cogerh), cujo investimento foi da ordem de R$1,2 milhão.

“Agradecer ao governador por nossa grande adutora, pois sabemos da importância que é levar água tratada para as casas das pessoas, e desde a nossa emancipação que a gente sonha com isso. É uma obra que vai ficar na história da nossa cidade”, comemorou a prefeita de Madalena, Sônia Costa.

O novo equipamento foi entregue ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Madalena, que vai gerenciar o abastecimento da cidade. O Açude Umari registra hoje cerca de 25% de volume total, após seguidos anos de seca.

“Agora vamos ter uma água de qualidade, uma água tratada, potável, podemos cozinhar, beber, nós só temos de agradecer ao governador e a prefeita por essa obra”, disse o madalenense Marcos Costa. Na solenidade de inauguração, também estavam presentes o deputado estadual, Leonardo Araújo, a prefeita de Boa Viagem, Aline Vieira, o prefeito de Quixeramobim, Clebio Pavone, a ex deputada federal, Gorete Pereira, o presidente da Cogerh, João Lúcio Farias, e vereadores da cidade e regiões vizinhas.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará