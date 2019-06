Nova área de check-in será inaugurada nesta terça-feira (25) no Aeroporto de Fortaleza

O Aeroporto Internacional de Fortaleza contará com uma nova área de check-in nacional e internacional a partir desta terça-feira (24). Houve uma visita oficial ao espaço recém-construído, nesta segunda-feira (24), por membros do governo estadual, como o governador Camilo Santana (PT) e da Fraport, empresa responsável pela administração do aeroporto, na figura de Andrea Pal, CEO da empresa no Brasil. A prefeitura de Fortaleza foi representada pelo prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Na ocasião, foram apresentados a estrutura e os serviços que serão ofertados após as intervenções no setor de check-in. Com a nova área de check-in, serão ofertados 50% a mais de capacidade para passageiros.

Em coletiva, o governador Camilo Santana disse que a obra transformaria o Aeroporto de Fortaleza no melhor do Norte e Nordeste, e também citou o empenho do Governo do Ceará, através de parcerias com as empresas aéreas e com a administradora do aeroporto, em tornar cada vez mais a Capital um ponto de entrada do mundo para o Nordeste brasileiro por meio do hub aéreo.

“Nós vamos ter aqui, não tenho dúvidas, o melhor aeroporto do Norte e Nordeste do Brasil. É um aeroporto que está mais do que dobrando a sua área construída, com qualidade, com modernidade, eficiência, tecnologia, com esteira de bagagens do alto padrão mundial. Isso é importante para consolidar o equipamento dentro daquilo que nós estamos trabalhando juntamente com a cidade, que é fazer de Fortaleza um grande centro de conexões aéreas. Conectar Fortaleza com o mundo”, disse o chefe do Executivo.

Segundo a CEO da Fraport, Andrea Pal, nos próximos quatro dias todas as empresas aéreas estarão mudadas da parte antiga para a parte nova do check-in.

As obras da Fraport em Fortaleza se encontram 78% concluídas. Com investimento total de R$ 1 bilhão, a entrega do terminal de passageiros tem previsão de ocorrer até maio de 2020, enquanto a inauguração da nova pista deve acontecer até dezembro de 2021.

Novos voos

Na última sexta-feira (21), o governador Camilo Santana (PT) assinou em Madri, na Espanha, acordo com o Grupo Globalia para a realização de dois voos diretos por semana entre o Ceará e a capital espanhola. Os voos, que serão realizados pela empresa Air Europa, iniciam no dia 1º de dezembro do ano corrente.

Veja o novo espaço de check-in do Aeroporto Internacional de Fortaleza: