Nova areninha no bairro Vila União é entregue pelo Governo do Ceará e Prefeitura

Moradores do bairro Vila União e do entorno têm uma nova opção de lazer na região. Na noite dessa quarta-feira (22), a governadora em exercício do Ceará, Izolda Cela, e o prefeito Roberto Cláudio inauguraram a nova areninha Francisco Daltro Vasconcelos. A iniciativa integra o projeto Juntos por Fortaleza, parceria firmada entre o Governo do Estado e a Prefeitura para estimular a convivência social na Capital e valorizar a formação cidadã.

Áreas com alto índice de vulnerabilidade social são beneficiadas com os equipamentos. Até agora, 20 foram entregues em Fortaleza, que já conta também com outras 28 areninhas, de maior porte. A areninha da Vila União recebeu investimento de R$ 167 mil. O campo tem 540 mil metros quadrados, e é equipado com gramado sintético, além de nova iluminação, paisagismo, campinho de areia e calçadas em todo o seu entorno.