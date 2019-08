Nova CPMF: Governo planeja período de testes de seis meses a um ano

A equipe econômica pretende criar um novo imposto nos moldes da CPMF que deve ter um teste de seis meses a um ano, em que vigorará com alíquota reduzida. A ideia dos técnicos é calibrar a capacidade de arrecadação do novo tributo para substituir, aos poucos, a contribuição sobre folha de pagamento, que financia a Previdência. O novo tributo, que vem sendo chamada internamente apenas de contribuição previdenciária (CP), começaria com uma alíquota de aproximadamente 0,2%.

Nesse patamar, seria possível cortar a alíquota do imposto sobre salários — recolhido por empregadores — de 20% para até 13%. A CP subiria gradativamente, até que sua arrecadação seja suficiente para cobrir a desoneração total da folha. Nesse ponto, também seriam substituídos ao menos outros dois tributos: o IOF e a CSLL.