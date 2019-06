Nova plataforma tenta agilizar pagamento do IPTU em Caucaia

Os correntistas do Banco do Brasil, contribuintes da Prefeitura de Caucaia, agora podem utilizar as plataformas digitais da instituição financeira para realizar o pagamento do IPTU 2019. A facilidade está disponível para pessoa física por meio do aplicativo de celular, internet banking e terminais de autoatendimento.

Conforme o titular da Secretaria Municipal de Finanças Planejamento e Orçamento (Sefin), Marcus Mota, a iniciativa facilita o tempo de muitos contribuintes.

“Esta é mais uma ferramenta que a Prefeitura disponibiliza para os seus contribuintes de forma a incentivar e desburocratizar o pagamento de débitos em atraso, sem precisar que o contribuinte se desloque até a Sefin”, explica.

O contribuinte também receberá notificações no aplicativo BB, na sua caixa postal, no computador e no autoatendimento sobre os débitos do IPTU 2019.

A primeira parcela do IPTU deve ser paga no próximo dia 10 de junho, caso o caucaiense prefira parcelar o tributo em seis vezes. A data também é a limite para quem quiser quitar o IPTU de 2019 em cota única.

No caso dos contribuintes adimplentes (sem dívidas com o Município), há desconto de 15% sobre o valor total. Já para o contribuinte inadimplente que quiser pagar o imposto de uma só vez, a Sefin estabeleceu desconto de 10%. Não há abatimento para quem optar pelo parcelamento do tributo.

Procedimento

Quando acessar a plataforma digital do Banco do Brasil, o contribuinte deve observar as seguintes orientações:

1 – No Celular: PAGAMENTOS > SEM CÓDIGOS DE BARRAS > LISTA DE DÉBITOS;

2 – Internet Pessoa Física: PAGAMENTOS > LISTA DE DÉBITOS > Consulta/Pagamento;

3 – Nos Terminais de Autoatendimento: PAGAMENTOS > LISTA DE DÉBITOS > Consulta/Pagamento