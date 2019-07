Nova ponte do Porto do Pecém é concluída nesta segunda-feira

A Secretaria da Infraestrutura do Ceará concluiu a ponte que dá acesso ao quebra-mar do Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. O equipamento, de 1.520 metros de extensão, vai permitir o tráfego de caminhões carregados com as placas da siderúrgica.

“A ponte está pronta, pavimentada e iluminada e deve começar a operar nos próximos meses. Essa estrutura faz parte das obras da segunda ampliação do porto e se soma aos outros equipamentos já entregues e em plena operação”, afirma o titular da Seinfra, Lucio Gomes, que vistoriou a finalização dos serviços.

Além da ponte, a segunda expansão fez investimentos visando melhorar a operação no terminal portuário. Dentre eles, estão a ampliação e pavimentação do quebra- mar, a construção de mais três berços de atracação (berços 7, 8 e 9) de navios cargueiros ou porta-contêineres e a aquisição da Correia Transportadora de Minérios e do Descarregador de Minérios. Destes, falta apenas a conclusão das obras do berço 9, que estão em andamento.

Os investimentos chegam a R$ 1,3 bilhão e incluem ainda outras obras e equipamentos, como os carregadores de placa e a construção do prédio do Corpo de Bombeiros. Como parte da modernização do Terminal Portuário do Pecém também foram realizadas obras de ampliação do prédio administrativo, recuperação e modernização das torres de iluminação, construção da subestação de energia e pavimentação da área destinada às operações do scanner.