Nova Rua do Comércio no Bom Jardim é inaugurado nesta segunda-feira

O prefeito Roberto Cláudio entrega nesta segunda-feira (21/10), a partir das 18h, a nova Rua do Comércio para os empreendedores e moradores do Grande Bom Jardim (Regional V). Com intervenção de aproximadamente 16.869,29 m², a Rua Maria Júlia (Rua do Comércio), no trecho entre as Ruas José Martins e Coronel João Correia, recebeu novas calçadas, pavimentação em piso intertravado, ciclofaixa em todo o trecho da via, bolsões para embarque e desembarque ou carga e descarga, passagem de pedestre em nível com jardineiras para proteção.

As obras, que fazem parte do Projeto Meu Bairro Empreendedor, foram realizadas pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) em parceria com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE). A iniciativa incentiva e oferece novos atrativos a um território cuja vocação para o empreendedorismo está em forte processo de consolidação.

Além de acessibilidade universal, inclusão de rampas acessíveis nos cruzamentos, instalação de piso tátil para pessoas com deficiência visual e novas calçadas, a rua também recebeu mobiliários urbanos, lixeiras, paisagismo, arborização e nova iluminação em led. A Avenida Oscar Araripe e a Rua Oscar França receberam as mesmas intervenções. O investimento estimado foi de R$ 2,4 milhões e a obra teve duração de sete meses.

Empreendedorismo nos bairros

A Projeto Meu Bairro Empreendedor visa estimular a economia local por meio de consultorias, capacitações técnicas e gerenciais e acesso ao microcrédito para facilitar o desenvolvimento de novas empresas e a expansão das já existentes no bairro. O Projeto já foi implantado como piloto nos bairros Bom Jardim e no Grande Mucuripe (Vicente Pinzón).

Serviço

Entrega da Rua do Comércio do Bom Jardim

Data: 21/10 (segunda-feira)

Horário: 18h

Local: Avenida Oscar Araripe, 1030 – Bom Jardim (Esquina com Rua Maria Júlia