Nova sede da APA da Serra de Baturité será inaugurada sexta-feiraem Guaramiranga

O Governo do Estado do Ceará inaugura nesta sexta-feira (23/8), em Guaramiranga, as novas sedes administrativas da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra de Baturité e do Pelotão Avançado do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPMA). A solenidade inaugural dos espaços acontece às 15h, no Campo do Batalha, em Guaramiranga, e contará com as presenças dos secretários, Nelson Martins, de Relações Institucionais da Casa Civil e Artur Bruno, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).

Na ocasião, também será inaugurada a sede do Refúgio da Vida Silvestre (Revis) Periquito cara-suja, que celebra um ano de existência. O Revis é fruto da parceria entre a SEMA e a Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis). A equipe gestora da APA da Serra de Baturité e a Aquasis – organização civil sem fins lucrativos – fazem a gestão compartilhada do Revis. Criado por meio do Decreto Estadual, o objetivo do Refúgio é proteger a fauna endêmica na APA, mais especificamente, o Periquito Cara-Suja.

Serviço:

Inauguração da nova sede administrativa da APA da Serra de Baturité

Data: 23 de agosto de 2019 (sexta-feira)

Hora: 15 horas

Local: Sítio Cocão, no Pico Alto, em Guaramiranga.