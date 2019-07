Nova Tabela de frete rodoviário será suspensa, garante Ministro da Infraestrutura

A nova resolução prevê que 11 categorias de cargas serão usadas no cálculo do frete mínimo e amplia os itens considerados no cálculo. Além da distância percorrida, o cálculo do frete mínimo também considera o tempo de carga e descarga do caminhão, custo com depreciação do veículo, remuneração do caminhoneiro, impostos, entre outros.

Segundo o ministro, será aberta uma nova rodada de negociação com os caminhoneiros a partir desta quarta-feira (24).