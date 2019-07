Nova UPA e sede da Defensoria vão atender população da Região Norte em Sobral

A cidade de Sobral, fundada em 5 de julho de 1773 é a maior da Região Norte do Estado. Na véspera de completar 246 anos, o município foi contemplado com dois importantes equipamentos que vão beneficiar seus mais de 205 mil habitantes. O governador Camilo Santana esteve na “Princesinha do Norte”, nessa quinta-feira (4), onde acompanhou as cerimônias de entregas da 36ª Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e da nova sede da Defensoria Pública do Ceará.

Camilo ressaltou a importância de investir além da Capital, beneficiando também aqueles que residem em cidades do Interior do Estado. Ele destacou que a UPA de Sobral é a maior do Ceará e uma das maiores do Brasil.

“Em breve vamos inaugurar aqui o maior distrito sanitário do interior no Nordeste do Brasil, vamos inaugurar em breve o Parque Pajeú, tem a urbanização da Lagoa do Zé Euclides, tem as areninhas, pavimentação próximo do arco”. Ainda como resultado da parceria entre Estado e Prefeitura, o governador apontou outros exemplos. “Fizemos a primeira parte da Avenida Perimetral e estamos fazendo a segunda para desafogar o trânsito por dentro de Sobral. Estamos trabalhando para que o aeroporto passe a receber aeronaves maiores. Já tem um terreno localizado e estamos vendo a possibilidade de trocar o local, fazer um novo aeroporto”, adiantou.

Assim como o governador, o prefeito Ivo Gomes fez questão de destacar a importância de Município e Estado atuarem em parceria.

“Abrir essa unidade de saúde aqui em Sobral foi um desafio muito grande. Aqui serão 120 pessoas trabalhando 24 horas por dia, na maior Unidade de Pronto Atendimento do Ceará. Nós estamos fazendo um esforço gigantesco, que envolve muito dinheiro, trabalho e dedicação para transformar a saúde de Sobral num sistema que seja do agrado da população de Sobral. Espero que ninguém precise, mas se precisar está aqui à disposição a nossa nov UPA 24 horas”, comemorou Ivo Gomes.

Construída em regime de parceria entre o Ministério da Saúde e Prefeitura de Sobral, a UPA foi equipada pelo Governo do Ceará e Município. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 540.140,06, o equivalente a 20% dos equipamentos e mobílias. Além disso, outros R$ 900 mil serão repassados pelo Estado para garantir o custeio, em três parcelas de R$ 300 mil, com a primeira já neste mês de julho e as demais em agosto e setembro. O investimento do Governo Federal foi de R$ 1.752.556,14 em obra e a contrapartida do município de Sobral foi de R$ 1.486.181,76 em obras. A UPA é de gestão municipal e terá um quadro composto por 125 profissionais, administrado pela Organização Social Fundação Leandro Bezerra de Menezes.

A 36ª UPA em funcionamento no Ceará e 14ª entregue na gestão do governador Camilo Santana já começa a atender nas primeiras horas desta sexta-feira (5 de julho).

Se a presença da Policlínica já era motivo de tranquilidade para os moradores de Sobral agora com chegada da UPA bem ao lado esse sentimento foi ampliado. Cristina de Oliveira faz parte do Conselho Comunitário de Defesa Social (CCDS). Ela mora na frente da UPA e comemorou ao lado da amiga Ana Carina a entrega do equipamento.

“Quando diziam que aqui seria construída uma UPA a gente pesava que não era verdade. Mas graças a Deus virou realidade”, exaltou Cristina. “Esperamos que a gente nunca precise usar, mas as nossas expectativas são as melhores”, afirmou Carina.

Antes da UPA de Sobral o Ceará já contava com 35 unidades de pronto atendimento. A última a ser entregue foi no município de Jaguaribe, no último dia 29 de junho. São 12 UPAs 24h em Fortaleza – Praia do Futuro, Messejana, Autran Nunes, Canindezinho, Conjunto Ceará, José Walter, Jangurussu, Cristo Redentor, Itaperi, Vila Velha, Bom Jardim e Dendê. Há outras 23 na Região Metropolitana e interior: Aracati, Aracoiaba, Camocim, Canindé, Caucaia (Centro e Jurema), Crateús, Eusébio, Granja, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Maranguape, Maracanaú, Pentecoste, Quixadá, Russas, São Benedito, São Gonçalo do Amarante (Pecém), Tauá e Jaguaribe. A UPA 24h em Sobral terá o nome do dentista Hugo Mendes Parente.

Defensoria Pública

Antes de inaugurar a mais nova unidade hospitalar o governador Camilo Santana participou da entrega da sede da Defensoria Pública. A obra contou com investimento de R$ 2,4 milhões do Governo do Estado.

Ao longo dos últimos dois anos, a Defensoria Pública do Ceará tem consolidado a presença no interior do Estado. Novas sedes foram inauguradas em Quixeramobim, Camocim, Pacatuba, Iguatu, Beberibe e Canindé.

A defensora geral do Estado, Mariana Lobo avaliou que a inauguração da primeira sede própria da Defensoria representa uma conquista do órgão, mas, mais ainda, da população cearense e de Sobral.

“Demonstra o compromisso do Governo do Estado do Ceará, da Defensoria e da Prefeitura”.Isso, segundo Mariana Lobo, representa o melhor atendimento, possibilitando, inclusive a ampliação. “A Defensoria Pública no ano de 2018 atendeu cerca de 930 mil pessoas no Estado e achamos que um espaço como este traz melhor condição de trabalho para o defensor e, principalmente, uma melhor acolhida à população”.

No novo espaço de 1.151,39 metros quadrados também funcionará a Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos. A partir de 2020 o edifício abrigará, ainda, o Conselho Tutelar Municipal.

Participaram, também, das inaugurações, a vice-governadora Izolda Cela, senador Cid Gomes, deputado federal Leônidas Cristino, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado José Sarto, e lideranças políticas da Região Norte.