Novas carteiras de estudante começam a valer a partir de segunda-feira

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), em 2019 foram solicitadas e entregues às entidades 316.875 carteirinhas , sendo 203.806 da rede pública de ensino e 113.069, da rede particular.

Caso o estudante ainda não tenha recebido a nova carteira, é necessário consultar o status da solicitação de carteiras no site da Prefeitura de Fortaleza e procurar a entidade estudantil que representa a instituição de ensino.

Com as carteirinhas, os estudantes pagam o valor de meia passagem (R$ 1,60) no transporte público de Fortaleza. Além de ter acesso à valores estudantis em espaços de programação cultural, como cinemas, teatros e shows musicais.