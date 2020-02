Novas faixas de cálculo e alíquotas de contribuição ao INSS são oficializadas pelo Governo

As novas faixas de cálculo e alíquotas de contribuição ao Instituto Nacional da Previdência Social que passarão a valer a partir de 1º de março foram oficializadas pelo governo federal oficializou nessa terça-feira.

Uma portaria publicada no Diário Oficial da União atualizou as primeiras faixas de cálculo, devido o novo reajuste do salário mínimo, que subiu em fevereiro de R$ 1.039 para 1.045. A tabela também já tem as novas regras da reforma da Previdência.

Com a correção, as novas faixas de cálculo da contribuição paga mensalmente por cada trabalhador vão mudar. Quem recebe até um salário mínimo, deve contribuir com 7,5%. Para quem ganha entre R$ 1.045 e R$ 2.089, a contribuição sobe para 9%.

Já os trabalhadores que ganham entre R$ 2.089 e R$ 3.134, contribuem com 12%. E quem recebe até R$ 6.101, tem a taxa de contribuição de 14%.