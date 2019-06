Novas normas devem tornar a obtenção da carteira de motorista mais barata

Mudanças nas regras para obtenção da carteira de motorista promete reduzir o preço desembolsado pelos candidatos e o tempo de preparação antes do temido exame de direção. As novas normas, que entram em vigor em 90 dias, foram definidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e têm como objetivo, segundo o Ministério da Infraestrutura, desburocratizar o processo para os candidatos à carteira nacional de habilitação (CNH).

As principais alterações são o fim da obrigatoriedade do simulador de direção e a redução em 20% da carga horária mínima para a categoria mais comum, a B, que permite conduzir veículos de até oito lugares. As medidas dividem opiniões entre responsáveis por autoescolas, mas a previsão é de que o preço caia para os futuros condutores. O titular da pasta da Infraestrutura e presidente do Contran, ministro Tarcísio Gomes de Freitas, estima uma redução de até 15%.

Mudanças anunciadas pelo Contran

SIMULADORES DE TRÂNSITO



Como era

Candidatos deveriam fazer no mínimo cinco horas de preparação no simulador

Como fica

O uso do simulador de direção antes das aulas práticas de rua passa a ser facultativo

CARGA HORÁRIA ( Categoria B)

Como era

Exigência do mínimo de 25 horas de aulas práticas

Como fica

A carga horária total mínima foi reduzida em 20%, para 20 horas

AULAS NOTURNAS ( Categoria B)

Como era

Exigência mínima de cinco horas de aulas noturnas

Como fica

A carga horária mínima cai em 80%, para uma hora

CICLOMOTORES (até 50 cilindradas)

Como era

A carga horária de aulas era de 20 horas

Como fica

O mínimo exigido foi reduzido em 50%, para 10 horas