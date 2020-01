Novas placas com modelo Mercosul passam a valer a partir de segunda-feira em todo o Brasil

A placa veicular modelo Mercosul, com novo formato e sequência de três letras, um número, uma letra e dois números, vai entrar em vigor a partir da próxima segunda-feira (03), em todo o território nacional, de acordo com uma resolução do Departamento Nacional de Trânsito.

Segundo o Denatran, a nova placa se diferencia da atual pelos itens de segurança, como o QR Code, vão possibilitar o rastreio e dificultar a clonagem e a falsificação.

Além disso, a padronização da nova placa vai se basear de acordo com a destinação do veículo, ficando a cor preta para veículos particulares; vermelho para comerciais; laranja para os diplomáticos; azul para oficiais e de representação; verde para os especiais e prata para colecionadores.

O diretor de veículos do Departamento de Trânsito do Ceará (Detran CE), George Valentim, esclarece sobre os casos específicos de obrigatoriedade para a troca de placa e fala sobre os casos de troca voluntária.