Novas placas de veículos entram em vigor em fevereiro em todo país

A partir do dia 3 de fevereiro, entra em vigor em todo o território nacional o novo modelo de placa veicular padrão Mercosul, de acordo com uma resolução do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A mudança de modelo não obriga todos os proprietários de veículos a efetuarem a troca de imediato, apenas nos casos de primeiro emplacamento de veículos novos, quando houver transferência do veículo para outro município ou estado, alteração de categoria ou ainda se a placa precisar ser substituída em razão de danos, extravio ou furto. A nova placa será obrigatória .

Aqueles que, mesmo não estando entre os casos em que a troca é obrigatória, desejarem, voluntariamente, efetuar a mudança da placa, poderão realizar a partir do dia 2 de março. Segundo o Denatran, o diferencial da placa do Mercosul em relação ao modelo atual são os itens de segurança, como o QR Code, que possibilita o rastreamento, dificultando os casos de clonagem e falsificação.

O novo formato apresenta o fundo branco e uma faixa azul na parte superior, com o nome Brasil ao centro e a bandeira do país à direita. A sequência de identificação também terá um novo padrão com 3 letras, 1 número, 1 letra e 2 números.

De acordo com o Detran do Ceará, as equipes de trânsito da capital e do interior já foram treinadas e já se reuniram com despachantes e concessionárias para tratar do processo de mudança.