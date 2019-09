Novas regras para aposentadoria: Previdência será votada em 1º turno nesta terça-feira

A reforma da Previdência terá um capítulo decisivo nesta semana. Está marcada para a próxima terça-feira (24), no plenário do Senado, a votação em primeiro turno da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da reforma. Segundo parlamentares, o clima é favorável a uma aprovação. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Simone Tebet (MDB-MS), disse que a reforma da Previdência está “blindada”. Depois da votação em 1º turno, a PEC segue para o plenário. A expectativa é cumprir o calendário, votando em segundo turno no dia 10 de outubro.

O relatório da proposta recebeu 76 emendas dos senadores. As mudanças que foram sugeridas devem ser inclusas na chamada PEC Paralela, que promete trazer regras mais benéficas aos trabalhadores e foi criada para evitar alterações na PEC principal e, consequentemente, possibilitar uma aprovação em outubro.

A expectativa de Jereissati é que haja uma diferença de 15 dias entre as votações da PEC original e as votações da paralela, que levará ainda mais tempo para uma aprovação definitiva já que ainda precisa ser apreciada pela Câmara dos Deputados.