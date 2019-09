Nove projetos começam a tramitar na Assembleia Legislativa

Com a leitura do expediente da sessão plenária desta sexta-feira (13), iniciaram tramitação na Assembleia Legislativa nove projetos de parlamentares, sendo cinco de lei e quatro de indicação.

De autoria do deputado Romeu Aldigueri (PDT), o projeto de lei 497/19 denomina de Orla João Sotero Veras a obra de urbanização praiana do distrito de Bitupitá, no município de Barroquinha.

O 498/19 , do deputado Fernando Santana (PT), nomina de Cristovão Francelino da Silva – (Duduizão), a areninha construída pelo Governo do Estado, no bairro do Rosário, município de Barbalha.

O deputado Renato Roseno (Psol) é autor do projeto de lei 499/19 , que dispõe sobre a promoção de alimentação saudável e determina a exclusão dos ultraprocessados e açucarados nas escolas públicas e particulares no âmbito do Estado.

Já o projeto 500/19 , do deputado Sérgio Aguiar (PDT) inclui, no Calendário Oficial de Eventos do Ceará, a Expoevangélica realizada em Fortaleza, que ocorrerá, anualmente, em julho. O parlamentar é autor também do projeto 501/19 , que concede o Título de Cidadão Cearense ao piauiense Maurício Cavalcante Filizola.

Entre os projetos de indicação, o 345/19 , do deputado Moisés Braz (PT), institui o Programa Areninha nos Distritos.

Outros dois são do deputado André Fernandes (PSL). O 346/19 dispõe acerca da instituição de uma unidade do Centro de Valorização da Vida no município de Juazeiro do Norte, localizado na região Cariri; e o 347/19 trata da instituição de unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará no município de Baturité.