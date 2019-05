Nove projetos de parlamentares começam a tramitar na Assembleia Legislativa nesta terça

Com a abertura dos trabalhos da sessão plenária desta terça-feira (21), iniciaram tramitação na Assembleia Legislativa nove projetos, sendo quatro de lei e cinco de indicação, todos de autoria de parlamentares da Casa.

O deputado Renato Roseno (Psol) é autor de dois projetos de lei. O 317/19 veda a comercialização de equipamentos para eletroconvulsoterapia no Estado. Já o 320/19 institui a data de 18 de maio como Dia Estadual da Luta Antimanicomial.

Do deputado Jeová Mota (PDT), o projeto de lei 318/19 denomina Raimunda Mourão Resende o Centro de Educação Infantil (CEI) localizado no distrito de Livramento, município de Ipueiras.

De autoria do deputado André Fernandes (PSL), o projeto de lei 319/19 estabelece a utilização dos prêmios e créditos em milhagens aéreas de agentes, servidores públicos ou particulares em decorrência da aquisição de passagens aéreas com recursos públicos, permitindo a utilização destas para aquisição de passagens por pessoas comuns, que justifiquem sua necessidade e comprovem insuficiência econômica.

O parlamentar é ainda autor do projeto de indicação 176/19 , que institui o Programa de Assistência e Atendimento Psicológico e Psiquiátrico para crianças, adolescentes e jovens.

O projeto de indicação 177/19 , do deputado Vitor Valim (Pros), dispõe sobre a divulgação de informações no que diz respeito à disponibilidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Estado.

O deputado Soldado Noelio (Pros) é autor de três projetos de indicação. O 178/19 acrescenta inciso ao artigo 52 do Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, garantindo a esses servidores, enquanto estudantes do ensino superior, o afastamento por até duas horas diárias para realização do curso.

O 179/19 estabelece o direito à Licença Paternidade de 20 dias para os servidores públicos estaduais civis e militares. Já o 180/19 , altera a legislação estadual para permitir que os militares da reserva que retornarem à ativa possam concorrer às promoções.

Depois da leitura no Plenário, as matérias seguem para a análise da Procuradoria da AL. Em seguida, para a apreciação das comissões técnicas da Casa. No caso de projeto de indicação, por se tratar de sugestão, cabe ao Governo, se acatar, enviar a proposta em forma de mensagem para a apreciação da Casa.