Novidades no Ceará podem surtir efeito e representar subida de patamar

Ceará e Palmeiras se enfrentam neste sábado (20), a partir das 19 hrs, na Arena Castelão e, para o Vovô, o jogo pode representar uma subida de patamar. Com o retorno de Luiz Otávio, na zaga, o Alvinegro deve apostar na boa marcação e saída pelos lados de campo.

As novidades no Vozão podem, também, surtir efeito. Diante do líder da competição, o Vozão já pode contar com o meia-atacante, Lima, que é mais uma opção pelos lados do campo. Galhardo e Ricardinho (com Felipe Silva entrando no decorrer da partida) tabelando com os atacantes de ponta podem surpreender o Verdão.

Dos nomes, Matheus Gonçalves talvez seja o que mais acumula esperança do lado Alvinegro. O jogador entrou muito bem no empate do Ceará diante do Fluminense e deve pintar como titular da equipe. Com posições diferentes na tabela, na Série A, o Palmeiras está invicto e lidera a competição com 26 pontos, enquanto o Vovô ocupa a 14ª posição, com 11, o confronto promete um grande espetáculo.