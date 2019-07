Novo casal? Lady Gaga e Bradley Cooper estão morando juntos

Desde que o filme “Nasce uma estrela”, de 2018, chegou aos cinemas, os rumores sobre um possível romance entre Bradley Cooper e Lady Gaga não param de crescer. Os dois sempre negaram qualquer tipo de envolvimento mas agora, de acordo com a revista “Touch”, Gaga e Cooper estão morando juntos.

Bradley Cooper se separou recentemente da mulher, a modelo Irina Shayk. E adivinha quem também terminou um relacionamento? Isso mesmo! Lady Gaga terminou o noivado com Christian Carino no começo deste ano. Ainda de acordo com a imprensa internacional, os dois estão morando juntos em Nova York. Fontes próximas ao casal revelaram que Gaga já fez a mudança para a mansão de Bradley Cooper, em West Village.

Bradley Cooper e Irina Shayk estavam juntos desde 2015. Eles têm uma filhinha de 2 anos, Lea.

“Começou a desmoronar quando no início das filmagens. Ela o acusou inúmeras vezes de traí-la com sua co-estrela. Desde então, Irina não conseguiu mais confiar em Bradley”, disse uma fonte próxima à família de Irina ao jornal “The Sun”.

(*)com informação do Jornal O Dia