Novo Centro de Educação Infantil vai atender mais de 200 crianças do bairro Jangurussu

Um ambiente destinado à aprendizagem e ao desenvolvimento de crianças de um a cinco anos vai atender aos moradores do Parque Betânia, Jangurussu, em Fortaleza. Na manhã desta sexta-feira (14) a primeira-dama do Estado, Onélia Santana, e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, inauguraram o novo Centro de Educação Infantil (CEI) Manoel Pinheiro dos Santos, que deve receber cerca de 200 crianças.

A Aurinice Lima já matriculou a Ana Laura de Lima, de um ano e dois meses, no novo CEI.

“Essa estrutura daqui é maravilhosa, as professoras e coordenadora também muito bem preparadas. Tenho a maior confiança em deixar ela aqui, fico tranquila”, afirma.

O novo equipamento educacional do bairro da Aurinice é fruto de convênio entre o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza, através do programa Juntos Por Fortaleza, no valor total de R$ 2.007.805.06. Deste total, R$ 1.767.791,52 foi investido pelo Governo do Estado para construção do CEI e R$ 240.013,54 foi a contrapartida do município de Fortaleza para aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais de consumo, como foco na implantação e funcionamento da unidade.

“Estamos entregando à população um espaço equipado, confortável, preparado com muito carinho pensando o desenvolvimento integral das crianças. Fortaleza tem dado grandes avanços nos últimos anos em políticas públicas para a infância, então é mais uma conquista para população de Fortaleza, mais uma ação voltada para o desenvolvimento infantil”, afirmou a primeira-dama do Estado, Onélia Santana.

A unidade de Educação Infantil dispõe de sete salas de aula, banheiros adultos, infantis e com acessibilidade, cozinha, refeitório, despensa, coordenação, sala de professores, entre outros espaços. O projeto contempla, ainda, área de lazer e solarium.

“Eu gosto de tudo do parquinho”, diz o esperto Antônio Paulo de quatro anos. A mãe Rafaela e a avó Francineide dos Santos acompanharam a inauguração do CEI e a felicidade do pequeno em estudar no espaço. “Aqui é tudo perfeito. E está sendo um alívio ter um local pra deixar ele aprendendo”, diz a avó.

O prefeito Roberto Cláudio destacou a universalização da pré-escola na capital e ampliação da oferta de vagas em creches. “Por dois anos seguidos, no caso 2018 e 2019, Fortaleza foi a capital do Brasil que mais abriu vagas de creches e para esse ano temos pelo menos mais 26 equipamentos como esse com plano de entrega em áreas carentes da cidade, onde esses equipamentos prestam um papel social, mas fundamentalmente de oportunidade educacional”, afirma.

Educação Ambiental

O equipamento recebeu ainda o plantio de 60 mudas de árvores frutíferas, arbóreas e ornamentais, realizado por estudantes da unidade com o auxílio dos técnicos da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). A iniciativa, que distribuiu ainda 50 árvores para a população local, tem o intuito de despertar na criança a importância do ecossistema, garantir o espaço do brincar mais agradável e estimular o desenvolvimento infantil.

Mauriti

Na quinta-feira (13), o Governo do Ceará realizou a entrega do Centro de Educação Infantil Menino Deus, em Mauriti, na Região do Cariri. O secretário-executivo de Ensino Médio e da Educação Profissional, Rogers Mendes, e o prefeito da cidade, Mano Morais, participaram da entrega do equipamento que faz parte de pactuação entre os poderes, resultando na construção de duas unidades de ensino: uma de responsabilidade da administração local e outra do Estado.

“Temos aqui vários investimentos do Estado, graças ao comprometimento do nosso governador Camilo Santana. Na educação infantil, destaco a atuação determinada e responsável da primeira-dama Onélia Santana, que tem deixado seu legado em nossa cidade, com os equipamentos do Programa Mais Infância Ceará. Mauriti possui hoje brinquedopraça, Praça Mais Infância e Centros de Educação infantil”, destacou Mano Morais.

CEIs no Estado

O Ceará contará com 167 CEIs, sendo 120 pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc) e 47 pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos (SPS). Com o CEI de Fortaleza, 49 Centros já foram entregues à população cearense, sendo 40 ligados a Seduc e nove da SPS.

A melhoria da educação para as crianças é um dos compromissos assumidos pela atual gestão estadual. Para isso, vem investindo em espaços pedagógicos adequados e implantou o Programa Mais Infância Ceará, idealizado pela primeira-dama, Onélia Santana, que consiste em quatro pilares: Tempo de Nascer, Tempo de Crescer, Tempo de Brincar e Tempo de Aprender. Essa iniciativa visa apoiar as famílias em condições de pobreza e vulnerabilidade social no cuidado e na educação de suas crianças.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará