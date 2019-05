Nova Olinda: irmão de prefeito e diretor de Demutran são presos por vender veículos apreendidos

Uma operação da Polícia Civil prendeu, na manhã desta sexta-feira (24), o secretário de Urbanismo e Obras do município de Nova Olinda, interior do Ceará, e o diretor do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) suspeitos de corrupção e fraudes no órgão de trânsito. O secretário João Paulo Sampaio é o irmão do prefeito de Nova Olinda. Eles são suspeitos de participar de um esquema de venda ilegal de veículos apreendidos.

A operação, nomeada de “Sinal de Verde”, cumpre cinco mandados de busca e apreensão nesta manhã. O diretor do Demutran, Cicero Kedyson Queiroz da Silva, foi preso na operação.