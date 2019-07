Novo sistema de água em Guaraciaba do Norte vai beneficiar 30 mil pessoas

Tendo aproximadamente 11 quilômetros de extensão, o novo trecho da adutora entre Guaraciaba do Norte e o distrito Inhuçu (São Benedito) deve beneficiar cerca 30 mil pessoas com o incremento de 31% na capacidade de abastecimento do sistema de água do município. O projeto foi inaugurado na noite da última sexta-feira (05) e contou com a presença do governador Camilo Santana, do prefeito Antônio Adail, do secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, e do presidente da Cagece, Neuri Freitas.

O equipamento foi construído pela Cagece e conta uma estação elevatória e uma subestação de energia. O investimento na conclusão deste ramal foi de mais de R$ 5 milhões. Em 2017, o Governo do Ceará inaugurou o ramal norte do sistema adutor da Ibiapaba, que consistiu na duplicação da adutora existente, além de melhorias no sistema de abastecimento, como a construção de dois reservatórios, uma unidade de captação, três estações elevatórias. Com um investimento de R$ 45 milhões, o sistema beneficiou em torno de 150 mil pessoas nos municípios de Tianguá e Viçosa do Ceará, além das localidades de Pindoguaba, Quatigaba e Lambedouro.

O governador aproveitou a oportunidade para anunciar futuros investimentos do Governo do Ceará que serão feitos no município para beneficiar a população. Foram prometidas uma areninha para lazer da população e uma equipe do Batalhão do Raio para fortalecer a segurança na cidade juntamente com o sistema de videomonitoramento.