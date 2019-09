Novos acessos entregues no Anel Viário trazem melhorias para o tráfego na conexão com a CE-040

As obras de duplicação do Anel Viário seguem aa todo vapor. Na manhã desta terça-feira (24), o trânsito pelo trecho definitivo do entroncamento com a CE-040 (Av. Washington Soares) já estava liberado após serviço de implantação de alças. Agora, nesta frente de trabalho, os esforços passam a se concentrar no complemento da instalação do viaduto, que vai passar por cima da CE-040 e levar até a CE-010, facilitando o acesso ao Porto do Mucuripe.

Enquanto isso, os trabalhos ao longo da rodovia e também nos entroncamentos com as CEs 060 e 065 correm em paralelo. A meta da Superintendência de Obras Públicas (SOP) é entregar os três viadutos até o fim do ano. O próximo trecho a ser liberado deve ser a passagem da CE-060, que liga Fortaleza e Maracanaú.

Quando concluída, no início de 2020, a duplicação vai melhorar significativamente o trânsito no local, com operação mais segura e ordenada, beneficiando não apenas o fluxo de automóveis, mas também de ciclistas, já que os 32 km do Anel Viário contarão com ciclovia. Além disso, o transporte diário de insumos e mercadorias na Região Metropolitana de Fortaleza se tornará mais eficiente, tendo reflexos para a economia cearense.