Novos ataques criminosos deixam órgãos de segurança pública em alerta no Ceará

Segurança Pública e os órgãos de Justiça estão em alerta no estado do Ceará. Nos últimos 20 dias, veículos que estavam em três delegacias foram incendiados em Fortaleza. As ações criminosas acendem o sinal de alerta seis meses após a onde de ataques que assolou o estado.

Investigações da Polícia Civil e do Ministério Público do Ceará (MPCE), através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), indicam a suspeita de que as organizações Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE) estejam por trás dos atentados, como ocorreu em janeiro deste ano.

Apesar da linha de investigação e do alerta ligado, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que “as investigações desenvolvidas até o momento apontam para ações isoladas relacionadas ao vandalismo, não tendo ligação com organizações criminosas”.

Ataques recentes

Os últimas dias registraram o retorno dos ataques ao Ceará. A começar pela sexta-feira (19), quando três carros que estavam apreendidos no 12° DP (Conjunto Ceará) foram incendiados.

Oito automóveis também foram incendiados ao lado do 27º DP (João XXIII), na noite do último domingo (21). A SSPDS afirmou que os dois inquéritos policiais foram instaurados, mas ainda não podem ser divulgados devido ao processo de investigação.