Novos voos vão ampliar fluxo de passageiros em aeroportos regionais

O anúncio de novos voos regionais operados em parceria com a GOL Linhas Aéreas – realizado na quarta-feira pelo Governador Camilo Santana e pelo secretário do Turismo Arialdo Pinho – significa perspectiva de ampliação do fluxo de passageiros para sete dos 10 aeroportos geridos pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).

Até novembro de 2019, o balanço de movimentação do ano nos aeroportos regionais do Ceará estava em 114.232 passageiros, 1.413 a mais que em todo 2018. Agora, com as novas frequências previstas de conexão do Interior e Litoral com a Capital, a tendência de crescimento dos números se firma. Afinal, a cada semana os equipamentos estaduais que entram na rota da GOL podem ter incremento de até 612 passageiros no total.

A SOP é responsável pelos aeroportos de Jericoacoara (3 voos diários), Sobral (3 semanais), São Benedito (2 semanais), Tauá (2 semanais), Crateús (2 semanais), Iguatu (2 semanais) e Aracati (2 semanais), que a partir de fevereiro vão se conectar a Fortaleza através de aeronaves Grand Caravan, da empresa Two Flex, com capacidade para nove passageiros.

“A nossa estrutura já está toda adequada. Inclusive, temos um plano, já estabelecido, de recuperação das estruturas dos terminais de passageiros, melhoria na infraestrutura aeroportuária e aeronáutica disponível, de maneira que os voos que vão ser acrescentados à nossa rotina dos aeroportos possam ser conduzidos da melhor forma possível”, afirma Cláudio Sampaio, gerente de Programas e Operações Aeroportuárias da SOP. “Um exemplo claro é a recuperação da sinalização de pintura das pistas e dos pátios, que estamos fazendo em cooperação com o Detran. Teremos até o fim de janeiro, antes do início desses voos, essa estrutura renovada, facilitando as operações”, completa.

Na Capital, os passageiros têm amplas opções de conexão para outras cidades do Brasil e do Mundo, podendo adquirir bilhetes aéreos partindo do município de origem até o destino final numa única compra pela companhia aérea. “Vamos poder comprar uma passagem de Crateús para Paris, por exemplo, ampliando as possibilidades para os cearenses. A GOL tem sido uma grande parceira do Estado, que tem crescido à frente do Brasil no turismo. Os voos também vão movimentar a economia, gerando mais emprego e renda para o cearense”, destacou o governador Camilo Santana no anúncio.

Além desses aeroportos, a SOP também conta com os aeroportos de Quixadá, Camocim e Campos Sales, atualmente destinados à aviação geral.