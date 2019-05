Número de acidentes em rodovias federais do Ceará diminui 10,14% nos quatro primeiros meses de 2019

O número de acidentes em rodovias federais do Ceará durante o primeiro quadrimestre de 2019 diminuiu 10,14%, em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado nesta quarta-feira (29), foram registrados 540 casos de janeiro a abril deste ano, contra 601 no mesmo intervalo de 2018.

Os dados mostram, ainda, que a redução é mais significativa se comparado somente os acidentes considerados grave. Ao todo, foram 163 no primeiro quadrimestre deste ano, enquanto esse número chegou a 188 no ano passado, representando 13,29% a mais.

Também houve queda no número de mortes quando comparado aos quatro primeiros meses do ano passado, de 42,62% (35 mortes em 2019 contra 61 em 2018). A PRF atribui os bons resultados ao trabalho intenso de fiscalização e prevenção nas estradas, para diminuir a criminalidade e dar mais segurança às pessoas.