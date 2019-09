Número de capturados por ações criminosas no Ceará sobe para 63

Os trabalhos das forças de segurança já resultaram, até o fim da tarde da última quarta-feira (25), nas capturas de 63 pessoas envolvidas em ações criminosas no Estado, sendo 42 maiores e 21 menores. As ações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) seguem intensificadas em todo o território cearense, visando identificar e prender outros envolvidos nos crimes.

Só na manhã de ontem, ofensivas em pontos distintos culminaram nas capturas de 15 criminosos. Entre elas, está a operação desencadeada pela Polícia Civil, na cidade de Chorozinho – Área Integrada de Segurança (AIS 13), que resultou nas prisões de sete pessoas. No total, foram cumpridos 20 mandados de prisão e busca e apreensão contra suspeitos de integrarem uma organização criminosa envolvidos em crimes de homicídios e tráfico de drogas. A operação também resultou nas apreensões de mais R$ 3,8 mil, diversos aparelhos celulares, uma maquineta de cartão de crédito e meio quilo de maconha.

Já no Papicu, AIS 10 de Fortaleza, oito suspeitos de integrarem uma organização criminosa foram capturados, na madrugada desta quarta-feira (23), por composições do Comando Tático Motorizado (Cotam) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Quatro homens foram presos e quatro adolescentes apreendidos. De acordo com as informações repassadas à equipe policial, o grupo se preparava para atear fogo em um posto de combustíveis da região. A Polícia Civil agora investiga o envolvimento dos suspeitos no incêndio contra uma concessionária, ocorrido nessa terça-feira (24).

Reforço policial

A frota de ônibus segue operando com o acompanhamento da Polícia Militar, visando garantir a segurança no serviço de transporte de passageiros com preservação da vida de usuários e trabalhadores. A ação preventiva ocorre em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). As investigações dos crimes são coordenadas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Guarnições do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) estão mobilizadas para atender às ocorrências bombeirísticas.

Conforme já divulgado antes pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para reforçar o policiamento ostensivo, policiais militares que estavam de férias retornaram às atividades, e servidores das Polícias Civil e Militar, que estavam em cursos, tiveram as aulas suspensas para atuarem no reforço policial.

Até o fim da tarde desta quarta-feira, foram registradas 65 ocorrências consumadas em todo o Estado.

*com informações da secretária da segurança pública e defesa social .