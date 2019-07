Número de casos de dengue no Ceará aumentam 122% entre 2018 e 2019

Os dados do boletim da Secretaria da Saúde do Estado revelam que o Ceará registrou 5.853 casos de dengue no primeiro semestre deste ano. O número representa um aumento de 122% em relação ao mesmo período do ano passado, quando 2.634 casos foram confirmados. Já os óbitos apresentaram queda de 54%, passando de 11 casos em 2018, para 5 em 2019.

Os números apresentados apontam um cenário preocupante de acordo com a supervisora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde do Estado, Sarah Mendes. Os dados mostram que a dengue voltou a circular no estado, acompanhando o cenário nacional.

Segundo o boletim epidemiológico, os municípios cearenses de Palhano, Pereiro, Ererê, Jati e Russas foram os locais de maior incidência da doença nestes últimos seis meses. O relatório aponta que estas cidades ultrapassaram mil casos notificados ou confirmados por 100 mil habitantes.

De acordo com a Secretária de Saúde do Ceará é preciso continuar com ações de combate ao foco do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.