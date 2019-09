Número de cearenses no Cadastro de Produtores Orgânicos mais que triplicou nos últimos 7 anos

Nos últimos sete anos a produção orgânica no Ceará vem crescendo e segue uma tendência nacional de ampliação no número de produtores inscritos no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos, principal plataforma de registro da produção orgânica.

Até este mês de setembro, o Estado registrou um número três vezes maior do que o total de produtores cadastrados em 2013, quando foram contabilizados 200 produtores.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ceará possui, hoje, 616 produtores orgânicos registrados. Além desses, a estimativa é que existam mais de 370 em todo o Estado, espalhados principalmente no Sertão Central, na região da Paraipaba, Paracuru e Região do Cariri. Hoje, as principais produções agrícolas se concentram na Serra da Ibiapaba (frutas e hortaliças), no Maciço de Baturité (algodão e mel) e no Cariri (mel).