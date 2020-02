Número de conciliações em processos que tramitam no Tribunal de Justiça cresce 155%

O número de acordos em processos que tramitavam Tribunal de Justiça do Ceará cresceu entre 2018 e 2019. De acordo com levantamento do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), a quantidade de conciliações passou de 40 para 102 entre os meses de julho e dezembro.

Já em termos de valores, as conciliações realizadas no ano passado resultaram no pagamento de R$ 3.283.058,90. No comparativo com o ano de 2018, houve um crescimento de 453,73%.

Esse incremento é resultado de um projeto que estamos desenvolvendo para sensibilizar os grandes litigantes, que são instituições financeiras, planos de saúde e concessionárias de serviços públicos de água e energia. Entramos em contato para verificar se tinham uma política consensual e pedimos que nos enviassem uma lista de processos em que haveria possibilidade de conciliação, destacou a juíza Andrea Pimenta, coordenadora do Nupemec.

Além de grandes litigantes, foram trabalhados processos de família. Em relação ao primeiro semestre de 2019, quando ainda não havia iniciado essa ação direcionada, o Nupemec conseguiu acordo em 31 audiências. No ano de 2018, foram 23 acordos de janeiro a junho e 63 ao longo dos 12 meses.