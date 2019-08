Número de crimes entre a população de 12 a 17 anos no Ceará caem mais de 60%

O Estado do Ceará registrou uma redução no número de Crimes Violentos Letais Intencionais na população de 12 a 17 anos durante este ano. De janeiro a julho, a redução atingiu 67%, saindo de 261 casos para 86 registros. Foram 175 mortes a menos. O índice de queda em todas as faixas etárias no Estado foi de 52,8%, cerca de 1.456 casos a menos. Os dados fsão Gerência de Estatística e Geoprocessamento da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em relação aos números da Capital, que registrou queda de 56,2%, saindo de 910 para 399 casos. Durante este mês de julho, levando em consideração todas as faixas etárias, o Ceará alcançou a marca do menor número de mortes no Estado nos sete primeiros meses do ano, desde 2009.

Há dez anos, o Ceará terminou o mês de julho com 1.284 CVLIs contra 1.302 casos registrados este ano, uma diferença de 18 registros a menos. Julho também estabeleceu o 16º mês consecutivo de quedas nos índices de CVLI no Estado e o 17º em Fortaleza.