Queda nas solicitações: número de emissões de CNH caem 4,33% no Ceará entre 2018 e 2019

O número de permissões para dirigir tem diminuído no Ceará. Entre 2018 e 2019, foram 11.163 emissões da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a menos, uma redução de 4,33%. Durante o primeiro semestre do ano passado, foram 257.951 permissões. Em 2019, esse número caiu para 246.788 solicitações.

Os dados são da Lei de Acesso à Informação. De acordo com o diretor de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Mário Freire, a oferta de ônibus, somada ao crescimento do serviço de corridas por aplicativos e o alto custo do processo para expedir a habilitação são responsáveis pelo resultado.