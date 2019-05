Número de fumantes cai 40% no Brasil nos últimos 12 anos

De acordo com o ministério, há uma “ tendência nacional de queda constante desse hábito nocivo para a saúde ” no Brasil.

Entre as capitais, a maior prevalência de fumantes está em Porto Alegre, com 14,4% das pessoas, São Paulo (12,5%) e Curitiba (11,4%). Fortaleza é sétima capital brasileira que registra a menor quantidade de fumantes.

Os jovens tendem a fumar mais do que os mais idosos. Entre as pessoas com 18 a 24 anos, a proporção de fumantes chega a 6,7%. Entre aqueles com mais de 65 anos, os que fumam são 6,1%.