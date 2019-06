Número de homicídios no Ceará diminui pela metade nos primeiros cinco meses de 2019

De janeiro a maio deste ano, foram registrados 935 homicídios, enquanto nos cinco primeiros meses do ano passado esse número foi 1.996, mais que o dobro. O Interior Norte é a região em que menos houve mortes violentas no período, com 174 casos contabilizados. Em seguida vem o Interior Sul (189), Fortaleza (277) e Região Metropolitana de Fortaleza (295).

Quando comparados o mês de maio de 2018 com 2019, a redução foi de 52,4%, foram 177 crimes contra 372 no ano passado. A região do estado que menos teve homicídios foi o Interior Norte (32), seguido do Interior Sul (33), Fortaleza (56) e Região Metropolitana de Fortaleza (56).

O secretário da SSPDS, André Costa, atribui os bons índices a ações estratégicas da pasta nos territórios e aos investimentos em segurança e tecnologia.