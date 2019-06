Número de inscritos para o Encceja tem aumento de 75%

A edição deste ano do Exame Nacional de Certificação de Jovens e Adultos (Encceja) teve um crescimento de 75% no total de inscritos em relação a 2018. Foram 2.973.375 inscrições contra as 1.695.607 do ano anterior. O balanço foi divulgado hoje (4), pelo Ministério da Educação. A prova é aplicada a jovens e adultos que não terminaram os estudos na idade adequada para obter a certificação de conclusão no ensino fundamental ou médio. A data para aplicação do exame será no dia 25 de agosto em 611 municípios.

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Ribeiro Lopes, disse o aumento expressivo no número de inscritos é resultado da ampla divulgação do exame. Além disso, a busca pela certificação para melhorar a condição de empregabilidade é apontada como outro fator que explica o crescimento na quantidade de participações.

Os inscritos no Encceja de 2019 buscam principalmente a certificação do ensino médio: 78% das inscrições foram para as provas que certificam o ensino médio e 21,6% para as do ensino fundamental.

Os resultados da prova podem ser usados de duas formas. Quem conseguir a nota mínima exigida em todas as provas tem direito à certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Aqueles que alcançarem a nota mínima em uma das quatro provas, ou em mais de uma, terão direito à declaração parcial de proficiência.