Desenvolvimento econômico: número de microempresas cresce mais de 22%

O número de novas pequenas empresas registradas no Ceará, de janeiro a novembro deste ano, cresceu 22,14% se comparado ao dado do mesmo período do ano passado, de acordo com a Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec), Autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Os microempreendedores individuais (MEI) somaram 68.566 registros de abertura de empresas em 2019, contra 56.136 constituições em 2018.

Em relação aos fechamentos, os MEIs totalizaram 19.443 baixas, até novembro deste ano. Em 2018, foram registrados 59.544 extinções no mesmo período, o que corresponde a redução de 67% no número de fechamento de empresas do tipo MEI.

Os segmentos que apresentaram maior número de abertura de empresas foram o de Serviços, com 36.274 constituições, e o Comércio, que apresentou 25.532 registros, em 2019. O setor de Serviços e Comércio também foram os que mais fecharam empresas do tipo MEI, com 9.156 e 8.441 extinções, respectivamente, até novembro deste ano.

Segundo a presidente da Jucec, Carolina Monteiro, os números positivos são reflexo das ações realizadas pelo Governo do Estado. “É um cenário positivo que tem como resultado o trabalho realizado em conjunto, pela Sedet com as suas vinculadas, no processo de simplificação, além de ações com o objetivo de tornar o Ceará um estado bem desenvolvido, sendo o empreendedorismo bem aparado pelo Estado”.