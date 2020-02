Número de mortes pelo coronavírus ultrapassa 300 na China

A woman wears a protective mask while she prays at a temple during the lunar new year festival in Hanoi, Vietnam January 30, 2020. REUTERS/Kham – RC2BQE9Z0ZJI

Neste domingo (2), autoridades sanitárias da China anunciaram que outras 45 pessoas morreram na província de Hubei, o centro da epidemia de coronavírus. Até o momento, o número total de mortes na China continental chega a 304. A Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que 2.590 novos contágios foram registrados, elevando o número total de casos para 14.380. Segundo relatos, 2.110 pacientes encontram-se em estado grave. Fora da China, foi confirmado o contágio de 170 pessoas em 26 países e territórios. A província de Hubei está se esforçando para conter a rápida propagação do vírus. Segundo relatos, há na província 1,1 mil pacientes em estado grave e 440 em estado crítico.