Número de mortes violentas cresce mais de 35% nos municípios cearenses

Enquanto o Interior Sul teve três vítimas de mortes violentas a mais em 2020, passando de 48 para 51. A única região onde se percebeu uma diminuição foi no Interior Norte, onde houve 40 vítimas em janeiro de 2019 contra 36 em 2020. Além disso, também se percebeu aumento no número de casos de roubos a pessoas, a roubo a patrimônios e furtos.

Em relação ao roubo a pessoas, foram 4.336 em janeiro de 2020 contra 3.209 no começo do ano passado, representando uma elevação de 35,1% em todo o Ceará. Mais uma vez, a única região que teve uma diminuição foi o Interior Norte, com 222 crimes do tipo neste ano, contra 292 no ano anterior.