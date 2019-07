Número de mortes violentas no Ceará cai 53,6% no primeiro semestre de 2019

Com isso, o Ceará chegou ao 15º mês de redução nos Crimes Violentos Letais e Intencionais. A redução de acordo com a pasta representa 1.275 vidas salvas no período.

No mês de junho, todas as regiões do Ceará também reduziram no balanço dos CVLIs. A maior queda aconteceu no Interior Sul do Estado com -59%, indo de 83 casos para 34. Em seguida veio Fortaleza com 56,2% de redução, caindo de 121 crimes para 53. Na Região Metropolitana reduziu em 55% seus CVLIs, indo de 100 para 45.